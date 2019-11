Affaire non résolue à Ostende: la police relance les recherches pour retrouver Ringo Deman, un jeune disparu il y a 18 ans

Une opération de recherche a été organisée mercredi matin à Ostende dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Ringo Deman, un habitant de Bredene qui s'est volatilisé à l'âge de 25 ans en février 2001 après avoir rendu visite à un ami.

La police a mené une opération de recherche afin de trouver un éventuel corps. Celui de Ringo Deman, un jeune homme de 25 ans n'ayant plus donné aucun signe de vie depuis 18 ans. Une fosse septique attenante à l'immeuble de la Roerdompstraat, ainsi qu'un puits ont été vidés. En vain.





Ringo Deman avait un emploi fixe de chauffeur de bus à "De Lijn" à Ostende. Après son travail un soir de février 2001, le jeune gomme est allé boire un verre avec des amis. Vers 17 heures, Ringo est rentré chez lui dans son appartement, qu'il partageait avec une amie, au Mac Leodplein à Ostende. Il était fatigué et s'est endormi.

Une heure plus tard, son meilleur ami Davy était devant la porte. Selon les déclarations de Davy, ils sont allés avec sa voiture à son appartement dans la Roerdompstraat à Ostende pour discuter. Selon Davy, Ringo serait parti à pied. Il était en colère et aurait parlé de se suicider. C'est la dernière apparition de Ringo Deman. La voiture et le vélo du jeune homme sont restées sur place, mais son téléphone portable a été détecté actif pour la dernière fois sur le mât de Loppem.





Près de 20 ans plus tard, le dossier est rouvert par la cellule disparition

Dans cette affaire de disparition, la piste du suicide a d'abord été avancée. Près de 20 ans plus tard, aucun corps n'a été retrouvé et le dossier a été relu et analysé par la Cellule Personnes Disparues à la demande du parquet de Flandre occidentale. Les membres de l'entourage de Ringo ont été une nouvelle fois entendus. Les réponses données montrent que beaucoup d'entre eux doutent de la piste du suicide et que les tentatives de suicide alléguées de l'époque n'étaient qu'un "appel à l'aide". Au moment des faits, Ringo n'avait plus de famille: son père était déjà mort et sa mère était très malade. Celle-ci est décédée peu de temps après sa disparition. Cependant, il avait une très bonne relation avec sa mère.





Les enquêteurs sont à la recherche de ceux qui "savent" quelque chose

Selon la police, toutes les pistes sont ouvertes. Ringo pourrait avoir commencé une nouvelle vie, avoir été assassiné ou s'être suicidé. Les enquêteurs lancent un appel à témoins aux personnes qui ont bien connu Ringo et qui n'ont pas encore été entendues. Les personnes qui savent quelque chose mais qui n'ont jamais osé ou pu parler jusqu'à ce jour, sont priées d’appeler le numéro gratuit 0800 30 30 0.

Ringo mesure 1m70 et est de corpulence forte. Il a les cheveux coupés court et blond foncé. Le jour de sa disparition, il portait une veste brune en tissu d'apparence en daim, un jean foncé et des chaussures de sport blanches/bleues de marque FILA. Il portait une bague a un de ses auriculaires et a un tatouage représentant un soleil orange/jaune d'un diamètre de 5 cm et situé sur l'épaule droite.