Affiches électorales: ça tourne à plein régime dans cette imprimerie!

Une entreprise se charge d'imprimer les affiches électorales pour tout le pays. Et elle ne se contente pas des partis belges, puisqu'elle en imprime également pour d'autres pays. Reportage de Claire Sadzot et Benoît Elsen.

Située à Bruges, cette imprimerie traite 10.000 demandes par semaine. En ce moment, elle imprime surtout les affiches électorales des élections communales : depuis deux mois, 5.000 candidats envoient chaque semaine leur commande dans ce bureau.



"En période normale on reçoit 500 fichiers par jour mais pour l’instant c’est fois 4, fois 5, il y a beaucoup de boulot", raconte Frederik Reyntjens, responsable de la production.



Avant le premier septembre, il était interdit pour les candidats de coller des affiches dans les rues. L'entreprise recevait alors uniquement des demandes pour des cartes de visite et des tracts à distribuer. Mais depuis une semaine, les demandent pour les grands formats n'arrêtent pas.





"On travaille pratiquement 24 heures sur 24"



"On doit facilement dépasser actuellement 70.000, 80.000 affiches par jour. On prévoit encore un dédoublement du nombre de commandes, ou alors fois 3", explique Ahmed Hilami, directeur général.



Chaque candidat commande environ 100 affiches. Pour faire face à cet afflux de demandes, l'entreprise prend des mesures. Elle double le nombre d'employés pour la période.



"On travaille pratiquement 24 heures sur 24, et on a encore de la flexibilité pour tourner le samedi aussi", indique Ahmed Hilami.



Les stocks sont impressionnants, de l'encre, en passant par les cartons... sans oublier le papier. On en trouve près de 300 tonnes. Mais qui dit impressions à grande échelle, dit aussi recyclage. Le groupe travaille main dans la main avec une société qui récupère les papiers.