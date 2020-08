Alost: un homme poignarde son ex-femme sur le parking d'une maison de soins, ses jours sont en danger

Un homme a poignardé son ex-femme sur le parking d'une maison de soins de l'OCMW (le nom du CPAS en Flandre) à Alost, en Flandre orientale, rapporte Het Laatste Nieuws ce matin. La femme a été réanimée sur place, par des employés du CPAS, avant d'être transportée dans un état grave à l'hôpital. "Elle est en ce moment opérée et lutte pour sa vie", commente la présidente de l'OCMW, Sarah Smeyers.

L'auteur aurait agi avec un couteau à pommes de terre, détaille HLN. Plusieurs membres du personnel ont entendu une dispute éclater et ont été témoins des faits. L'homme aurait crié à son ex-femme qu'ils devraient "mourir ensemble". "Un employé de la ville a pu intervenir et éviter le pire", commente le bourgmestre Christoph D'Haese. "Grâce à cette action et à la réanimation effectuée par le personnel du centre de soins, il y a une chance que la femme s'en sorte".

L'homme, qui s'est infligé quelques blessures superficielles, est actuellement à l'hôpital d'Alost.

L'auteur et la victime ont trois jeunes enfants. Ils ont été pris en charge par la soeur de la maman.

Il s'agit du deuxième fait de violence grave à l'encontre d'une femme à Alost cette semaine. Mardi, l'ancienne bourgmestre de la commune Ilse Uyttersprot a été tuée par son compagnon.