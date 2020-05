La police d'Anvers a intercepté un motard qui conduisait sous influence de drogues et à une vitesse de 200 km/h. L'homme a atteint plus de 200 km/h sur l'autoroute en tentant d'échapper à la police. Son permis lui a été retiré immédiatement pour 15 jours et il devra comparaître devant un tribunal de police.