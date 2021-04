Anvers: la police a dû mettre fin à des rassemblements de fêtards durant la nuit

La police anversoise est intervenue à différents endroits de la ville en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche pour mettre fin à des rassemblements de fêtards qui ne respectaient pas les mesures sanitaires contre le coronavirus. Elle a procédé à plusieurs arrestations administratives.



Une centaine de personnes se sont retrouvées samedi soir sur le quai Saint-Michel (Sint-Michielskaai) pour danser. La musique, qui battait son plein, a en outre attiré du monde supplémentaire. La police est intervenue pour rappeler les mesures sanitaires aux fêtards et renvoyer ces derniers chez eux. Une personne a été arrêtée administrativement et des baffles ont été saisis. Plutôt que de rentrer chez eux, certains noceurs ont poursuivi la fête ailleurs.

La police est ainsi également intervenue sur la Leopoldplaats. De nombreux déchets sauvages jonchaient le sol aux divers lieux de rassemblement, a déploré la police. Ces dernières semaines, la météo clémente a favorisé plusieurs rassemblements festifs requérant l'intervention de la police, notamment sur les quais de l'Escaut.