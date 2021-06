Anvers: quatre personnes arrêtées après une fusillade près d'un centre de jeunesse

La police locale de Lierre (Anvers) a arrêté quatre suspects après une fusillade qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, sur le parking du centre de jeunesse "Moevement" L'un d'eux aurait ouvert le feu sur une voiture, avec deux personnes à bord Les suspects ont été arrêtés par le juge d'instruction pour tentative de meurtre.



Les quatre suspects seraient arrivés en taxi sur le parking vendredi soir peu après minuit. Ils étaient en possession de matraques et d'une arme à feu. Ils ont, semble-t-il, cherché à se confronter à une autre voiture, occupée par deux individus, et un coup de feu a été tiré en direction du véhicule alors qu'il s'éloignait. La police a pu identifier et arrêter trois suspects.

Le quatrième, le tireur, s'est présenté spontanément aux autorités. Lors des perquisitions à domicile qui ont suivi, des armes, de l'argent en liquide, des articles de vente, 230 grammes de speed et 500 grammes de cannabis ainsi que des plants, ont été retrouvés. Une enquête est toujours en cours pour déterminer la cause de la fusillade.