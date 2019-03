Anvers: trois grenades non explosées découvertes près d'un parc, la chaussée complètement fermée

Trois grenades non explosées ont été découvertes vendredi à Anvers, à la Ruperlstraat, non loin du parc Spoor Noord. La chaussée a été complètement fermée sur ordre de police. Les explosifs n'ont pas encore explosé. Il est suspecté que ces grenades aient été placées dans le but délibéré d'endommager une ou plusieurs voitures stationnées dans le quartier.

Il y a une dizaine de jours, plusieurs voitures avaient déjà été fortement endommagées par des explosions, probablement causées par des grenades lancées sous les véhicules. Des faits qui seraient liés à un trafic de drogue.

Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) est sur place. La zone restera bouclée encore un certain temps, le laboratoire judiciaire et la police devant réaliser les constatations d'usage, fait savoir la police locale.