Anvers: une grosse panne d'électricité provoque de nombreux embarras de circulation

Une panne d'électricité majeure survenue mardi matin à Anvers cause beaucoup d'embarras de circulation dans le centre-ville et le district de Merksem, rapporte la police.

Les forces de l'ordre indiquent que les feux de signalisation ne fonctionnent pas à plusieurs endroits. Le trafic du prémétro est également à l'arrêt, à l'exception des lignes 8 et 10. Les stations de prémétro concernées sont en cours d'évacuation.