Anvers: une vidéo montre des dockers goûter de la cocaïne saisie pour "voir si c'en est réellement"

La police fédérale a ouvert une enquête à la suite d'une vidéo dans laquelle des dockers anversois trouvent un chargement illégal de cocaïne et testent eux-mêmes la marchandise. "Ces personnes seront identifiées et un P.V. sera dressé."



Dans cette vidéo, quelques dockers se saisissent de paquets de cocaïne. L'un d'eux la goûte "pour voir si c'en est réellement". Selon la police fédérale, les faits remontent à avril. "La vidéo doit avoir été capturée entre le moment où nous avons été informés de la présence de cocaïne et celui où nos hommes sont intervenus sur place", indique une porte-parole. "Nous sommes en train d'identifier les dockers et ils recevront un procès-verbal. Ce sera ensuite au parquet de déterminer s'ils doivent être poursuivis."