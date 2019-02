Appel à témoins: il urine sur une habitation à Sterrebeek, près de Bruxelles... puis assène un coup de tête à un passant qui lui fait une remarque (vidéo)

La police diffuse un avis de recherche à la demande le Parquet de Hal-Vilvorde.

Le 09 septembre 2018 vers 23h30, à Sterrebeek, en périphérie bruxelloise, un individu a porté des coups à un homme alors qu’il se trouvait sur la chaussée de Malines. Le jour du marché nocturne organisé une fois par an à Sterrebeek, un groupe de 6 individus, accompagnés de 3 jeunes enfants, occupent l’entrée d’une habitation.

L’un d’entre eux est particulièrement ivre. Il s’installe devant l’entrée des maisons et boit une bière, il tente de donner un coup de pied dans une porte, il semble se moquer des passants, et urine sur la façade d’une habitation.

A un moment, un passant fait une remarque de désapprobation quant à l’urine qu’il constate devant l’entrée d’une habitation. L’individu ivre s’énerve, se lève, fonce sur la victime et lui assène un coup de tête. Les autres individus du groupe rejoignent l’auteur pour le calmer et pour éviter que la situation ne s’envenime.





L’auteur est âgé de 25 à 35 ans. Il mesure entre 1m75 et 1m85 et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux châtain clair coupés court et porte la barbe. Il semble porter un écarteur à l’oreille gauche. Au moment des faits, il était vêtu d’un jean et d’un pull blanc à rayures noires.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.