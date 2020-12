Arrestation d'un quinquagénaire soupçonné d'avoir tué son fils et son ex-femme en Flandre

Un homme de 52 ans, soupçonné de deux décès suspects en Flandre orientale, a été mis sous mandat d'arrêt. L'homme a tué son fils de 26 ans et son ex-partenaire de 55 ans samedi soir, puis s'est dénoncé à la police. Il est toujours interrogé.



Une enquête est en cours à Audenarde, où un homme de 26 ans est décédé au domicile du suspect, et à Lokeren, où une femme de 55 ans a été tuée. Il s'agit de l'ex-partenaire du suspect. L'affaire fait l'objet d'une enquête aux deux endroits. Un médecin légiste, le laboratoire, une de la police judiciaire fédérale, le parquet de Flandre orientale et le juge d'instruction se sont rendus sur les lieux. L'homme s'en est d'abord pris à son fils, puis s'est rendu au domicile de son ex-partenaire, une femme de 55 ans, qui n'est visiblement pas la mère de la première victime. De plus amples détails ne seront pas divulgués dans l'intérêt du secret de l'enquête. Le suspect sera présenté au juge d'instruction lundi. Le suspect était toujours interrogé dimanche après-midi par des policiers de la zone de police des Ardennes flamandes. La scène du crime fait également l'objet d'une enquête à Lokeren.

