Deux individus armés ont attaqué un camp de scouts âgés de 9 à 11 ans à Tamise (Flandre orientale), mercredi vers 5h00, indique le porte-parole de l'association des scouts de Flandre. Le parquet a été informé des faits.

Les suspects sont entrés dans la réserve du camp et ont menacé les intendants et chefs. Ils ont exigé leurs GSM, cartes de crédit et portefeuilles. Les enfants n'ont, eux, rien remarqué. Leurs parents ont été avertis et le camp a été interrompu.