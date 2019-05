Attaque d'un distributeur automatique à Retie: le signalement de 4 suspects recherchés par la police

L'attaque à l'explosif du distributeur automatique de la banque Argenta à Retie qui a eu lieu cette nuit en province d'Anvers, a probablement été commise par quatre individus. Ils ont pris la fuite à bord d'une Audi foncée immatriculée aux Pays-Bas, a indiqué jeudi le parquet d'Anvers. Les suspects sont partis avec un butin encore indéterminé, mais s'ils ont dérobé de l'argent, les billets ont été maculés d'encre par le système de sécurité de la banque.



Les suspects sont toujours recherchés. La police judiciaire fédérale et le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) sont intervenus sur place. Selon les premières informations, l'attaque a été commise vers 03h30 à l'aide d'un explosif. La banque avait fait savoir un peu plus tôt que l'attaque n'avait pas été un succès. "Ils ont emporté le tiroir-caisse mais il ne contenait que des billets test", a précise la porte-parole. Selon Argenta, l'agence sera fermée plusieurs semaines afin d'effectuer des réparations. Les vitres de la façade ont été fortement endommagées et une grande partie du plafond s'est effondrée.