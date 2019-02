Au moins 10.000 manifestants marchent pour le climat à Gand

Au moins 10.000 manifestants se sont rassemblés dimanche à Gand pour une nouvelle marche en faveur du climat à l'appel de plusieurs organisations, dont l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace, a indiqué la police locale.



La marche, placée sous le thème "Rise for Climate", a démarré sous un soleil radieux vers 15h30 de la Sint-Pietersplein, dans le centre de la Cité des Comtes, a constaté sur place un journaliste de l'agence Belga. Les manifestants, souvent venus en famille et parfois en short, brandissaient des calicots dénonçant le réchauffement climatique et réclamant des mesures rapides pour le combattre. Des militants du parti écologiste Groen se sont joints à eux, sous l'égide de leur présidente Meyrem Almaci.





"Nous devons aller plus loin"



A Gand, les écologistes font partie de la majorité communale, en coalition avec l'Open Vld du bourgmestre Mathias De Clercq."Gand s'est fortement investie dans la politique en faveur du climat", a expliqué l'échevin Filip Watteeuw (Groen), en assurant avoir enregistré des résultats en matière de mobilité, avec moins de voitures dans les rues - et donc une réduction de la pollution - en favorisant le vélo et les transports en commun. "Je crois que nous devons aller plus loin", a-t-il ajouté.

Après Bruxelles jeudi dernier, Gand accueillera également la 8ème édition des "jeudis pour le climat", qui rassemblent des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants du supérieur pour exiger des mesures concrètes et ambitieuses afin de lutter contre le changement climatique.