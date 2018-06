Audenarde: deux hommes recherchés pour un vol par ruse dans un lavoir (photos)

Le mardi 23 janvier 2018 à 15h44, deux hommes sont entrés dans un lavoir situé Galgestraat à Audenarde. Ils se sont rendus au monnayeur et ont placé un objet contre l’appareil. Les pièces contenues dans celui-ci ont été éjectées. Il est possible que ces auteurs aient déjà commis d’autres faits de ce même type.



Le 1er auteur est âgé entre 20 et 30 ans et porte une barbe naissante. Il portait une casquette noire avec une inscription en forme d’arc à l’arrière et des lettres majuscules rouges à l’avant, un pantalon beige, une veste bleue à capuche avec un logo noir/blanc sur la manche gauche, des chaussures blanches à lacets noirs. Il était en possession d’un sac noir et blanc avec l’inscription bleue « Hoogvliet » (magasin hollandais).



Le 2ème auteur est âgé entre 20 et 30 ans et est de corpulence mince. Il a le teint hâlé et les cheveux foncés. Il porte une moustache et une barbe naissante. Il portait une casquette bleu foncé avec un logo, une veste matelassée bleu avec un logo brun et blanc sur la manche gauche, un jean, des chaussures de sport brunes à semelles blanches et une écharpe blanche et noire.



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.