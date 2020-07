Barbara, 30 ans, a disparu à Louvain: l'avez-vous vue?

Le dimanche 12 juillet 2020 vers 16h40, Barbara Akinyi, une femme âgée de 30 ans, a été vue pour la dernière fois au garde-meubles ‘Shurgard Self Storage’ dans la Tiensesteenweg à Louvain (Leuven). Depuis elle ne s’est plus manifestée.



Barbara mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a la peau noire et les cheveux noirs.

Au moment de sa disparition, elle portait un jeans avec des pattes d’éléphant. Des chaussures noires, un pull et une veste. Elle portait également un masque buccal jaune.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu