Bart De Wever présente sa nouvelle majorité à Anvers, baptisée "La Grande Convergence"

Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever et les chefs de file de la nouvelle majorité locale présentent vendredi à la presse leur nouvel accord de la mandature communale qui s'ouvre, baptisé "La Grande Convergence" (De Grote Verbinding), qui fait référence aux convergences qui s'annoncent en termes de mobilité, avec la liaison Oosterweel de désengorgement de la métropole, de sécurité, de lien social, d'enseignement et de gestion administrative.



L'équipe N-VA, Open Vld, sp.a s'engage pour une politique de ville durable et de proximité. Les nouveaux échevins ne sont pas encore connus. Ils ne seront désignés qu'après la validation de l'accord par les congrès des partis de la nouvelle majorité.