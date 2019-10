Black, le poney de Noémie, avait disparu à la Panne pendant 4 mois: qu'est-il devenu?

En juin dernier, le poney de Noémie, Black, avait disparu sur une plage de La Panne. Effrayé, l'animal avait pris la fuite, au grand désespoir de sa propriétaire. Aujourd'hui, bonne nouvelle...

En juin dernier, nous vous rapportions l'histoire de Noémie, dont le poney avait disparu déjà depuis 6 jours à La Panne. La jeune fille de 14 ans, originaire de Dour, avait alerté les autorités, qui ont déployé un important dispositif pour retrouver l'animal, en vain.

L'événement s'est produit alors que Black, le poney, et sa propriétaire, étaient en séjour dans un manège des environs. "Alors que nous marchions sur la plage avec nos chevaux, le cheval de mon amie Noémie s’est fait attaqué par un bull terrier, il est arrivé de nul part et a attaqué le cheval de mon amie sans raison. Le cheval de mon amie a pris peur, il l’a fait tombée sans le vouloir, puis il est parti à plein galop sur la plage pour fuir son prédateur", raconte Alexine via notre bouton orange Alertez-nous.

Plus loin, des promeneurs ont vu le cheval effrayé sauter une barrière et courir vers la réserve naturelle du Westhoek, composée de 340 hectares de dunes. Depuis, l'animal était introuvable.





Bonne nouvelle

"Nos chevaux connaissent le chemin et retourneraient immédiatement vers le manège. Mais le cheval de Noémie venait pour la première fois dans notre manège et ne connaissait pas le chemin. L'animal est sans doute complètement désorienté", s'inquiétait le gérant du manège en juin.

Depuis, Alexine, l'amie de Noémie, nous a donné des nouvelles, en nous recontactant via le bouton orange. Quatre mois après la disparition de Black, il semblerait que l'animal ait fini par retrouver son chemin. "Nous voulions vous prévenir que nous l’avions retrouvé aujourd’hui ! Il était près du Camping du Perroquet, près de l'endroit où nous logions avec nos chevaux lors du week-end de sa disparition ! En vous remerciant pour votre article."

De nombreux internautes s'étaient mobilisés sur Facebook pour retrouver le poney, sans succès. Finalement, il a décidé de lui-même de repointer ses naseaux. Alexine et Noémie ignorent ce qu'il faisait durant tout ce temps, mais Black est en bonne santé. "Le vétérinaire est passé faire un check-up. tout va bien, il est en bonne santé. Il a perdu beaucoup de poids, il a des tiques et des sabots en mauvais états."