Bredene appelle les autres communes côtières à interdire les rassemblements cet été

Le bourgmestre de Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) a appelé mardi ses homologues de la côte belge à interdire les rassemblements estivaux dans la région afin de réduire le risque sanitaire et de soulager les forces de l'ordre. Une équipe dédiée à la surveillance de la distanciation sociale sera également mise sur pied.

Ces propositions seront mises sur la table lors d'une réunion entre les bourgmestres de la côte belge, mercredi. Interdire les événements permettrait de réduire le risque de propagation du coronavirus et de soulager les forces de l'ordre pour que celles-ci puissent être déployées ailleurs. "La police devra être déployée pour contrôler la mobilité et garder une distance sur les plages et les lieux publics bondés", explique Steve Vandenberghe. La commune de Bredene va également mettre en place une "équipe de distanciation sociale" pendant les mois d'été afin de sensibiliser le public, a-t-il été décidé lors du conseil communal de lundi. Une vingtaine d'étudiants seront recrutés. Les communes de Knokke-Heist et de Blankenberge ont décidé plus tôt d'annuler tous les événements d'été sur leur territoire. Les bourgmestres de la côte se réunissent mercredi pour élaborer un plan commun pour la saison estivale.