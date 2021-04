Dans le stade du club de Bruges, les supporters sont remplacés par... des appareils électroménagers: voici pourquoi

Cet après-midi, des électroménagers ont remplacé les supporters dans le stade du club de Bruges. Une action symbolique pour inviter les consommateurs à recycler leurs appareils. On estime que 9 millions d'objets électriques prennent la poussière dans les ménages belges.

Les supporters ne sont pas autorisés dans les tribunes du stade du club de Bruges en raison des mesures sanitaires. Ce dimanche après-midi, de vieux appareils électroniques ont pris leur place. L'action est symbolique et et vise à sensibiliser les citoyens. "Notre but aujourd'hui, c'est vraiment que chaque Belge rapporte son appareil électronique cassé dans un point Recupel, confie Saar Bentein, porte-parole de Recupel. C'est, par exemple, un parc à conteneurs ou un magasin."

Selon une étude, chaque ménage belge possèderait au moins deux appareils électroniques cassés qui prennent la poussière. Des smartphones, des ordinateurs portables ou encore des frigos qui sont pourtant recyclables. "Les appareils électroniques contiennent beaucoup de matières premières, comme, par exemple, les plastiques ou les métaux. Et celles-ci peuvent parfaitement être recyclées et réutilisées pour la production de nouveaux appareils électroniques."

Selon Recupel, en rassemblant tous les appareils électroniques cassés des Belges, 300 stades comme celui du club de Bruges pourrait être remplis. "Le club de Bruges est un club durable, pas seulement sur le terrain, mais aussi à côté, assure Peter Gheysen, responsable des actions sociales du club de Bruges. On peut toucher beaucoup de personnes et les sensibiliser sur le fait de ramener les vieux appareils dans un point collecte."

L'année dernière, près de 50 millions d'appareils ont été collectés. C'est un record. Un pic a eu lieu au mois de juin, juste après le premier confinement.