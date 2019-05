Une navette sans chauffeur: voici le véhicule qui vous transportera bientôt à l'aéroport de Bruxelles (vidéo)

Pourrons-nous, à terme, se rendre à l'aéroport de Bruxelles dans un navette sans chauffeur? Une navette autonome sera testée tout prochainement. Le système qui existe déjà ailleurs pourrait être appliqué d'ici 2021 à Brussels Airport. La navette effectuerait les derniers kilomètres parcours actuellement par les bus De Lijn.

Electrique et sans chauffeur… Voici le véhicule qui devrait bientôt transporter les passagers et le personnel de l’aéroport. Première démonstration et premier petit couac. Le bus s’arrête après quelques mètres.

"Normalement, il court sur un circuit qui est indiqué. Sur le parking, où nous sommes, il n'y en a pas, donc il est en train de chercher le circuit puis il se lancera", explique Marc Descheemaecker, le président du Conseil d’administration de Brussels Airport et De Lijn.

Des aimants sont signalés par des petits points verts. Une fois que les bus les a trouvés, la connexion se fait grâce à des capteurs sur le véhicule, et c’est parti. Aujourd’hui c’est sur un parking de l’aéroport. D’ici quelques jours, les tests en situation vont débuter. Sans passager mais avec un contrôleur à bord.

"On va faire beaucoup de tests avec De Lijn pendant près d'un an. On va tester toutes les situations de circulation pour être sûr qu'au moment où on aura des passagers à bord, toutes les mesures de sécurité auront été prises", indique Arnaud Feist, l'administrateur délégué de Brussels Airport.



Un parcours de 6 kilomètres entre le parking Brucargo et le terminal des départs. L’objectif est de faire rouler 9 bus électriques autonomes avec une capacité de 18 personnes chacun. Vitesse moyenne: 20 km/h.

"Ce type de concept va nous permettre 24h/4 d'offrir un service de mobilité, dans des périmètres pas désservis actuellement", précise Marc Descheemaecker.

Un bus prudent… Il repère des piétons sur sa trajectoire et s’arrête.

"La suite de cette technologie sera de s'arrêter et d'éviter l'obstacle, ce qu'elle ne fait pas actuellement, mais il n'y a pas de problème de sécurité", assure Benoit Godart, le porte-parole de Vias.

Si les tests sont concluants, les passagers pourront embarquer dès 2021.