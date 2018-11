C'est une première en Belgique: un drone est utilisé pour améliorer la fluidité et la sécurité d'un carrefour routier

Pour la première fois, dans le cadre d'un projet-pilote mené par le centre flamand du trafic routier, un drone est utilisé à un carrefour où se déroulent de nombreux accidents. L'objectif est double: Améliorer la fluidité du trafic et mieux sécuriser les lieux.

Le carrefour situé sur le ring d'Hasselt est l'un des plus accidentogènes en région flamande. Ses nombreuses intersections rendent la circulation parfois chaotique. Le centre flamand du trafic routier tente d'y remédier. Puisque les caméras fixes installées le long des routes ne suffisent pas, il survole désormais la zone avec un drone. Objectif: analyser en une seule image la trajectoire de l'ensemble des véhicules au même moment.

"Sur base de la vitesse mais aussi des distances, le drone peut déterminer si le comportement des automobilistes est ou non adapté, si le trafic est ralenti ou perturbé et s'il y a un risque d'accident. Dans les statistiques, les 'presqu'accidents' n'apparaissent pas mais ils fournissent beaucoup d'informations sur le fait qu'un carrefour soit dangereux ou non", explique Veva Daniëls de l'agence flamande du trafic routier (Agentschap Wegen en Verkeer).





"Nous ne devons plus venir sur place"



L'objectif est de rendre les carrefours plus sûrs mais aussi de fluidifier la circulation. "Nous regardons par exemple le temps d'attente des automobilistes devant un feu rouge. Nous ne devons plus venir sur place, la technologie le mesure pour nous. Et de là, nous voyons comment rendre le carrefour plus sûr et plus fluide pour tout le monde", ajoute Veva Daniëls.

L'utilisation d'un drone pour surveiller les carrefours est une première en Belgique. Si cela est concluant, le projet sera étendu à d'autres axes en région flamande.