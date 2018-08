Ce chantier TITANESQUE débute au large de Zeebruges: le plus grand parc éolien du pays capable de fournir 400.000 ménages en énergie verte (vidéo)

C'est un chantier titanesque qui a débuté à 23 km au large de Zeebruges: la construction du plus grand parc éolien offshore de Belgique. En tout, 45 éoliennes qui devraient fournir de l'énergie vertes à 400.000 ménages.

Installer en mer 45 fondations d’un million de kilos d’acier chacune: ce travail colossal est assuré par le navire Aeolus. "Nous travaillons en mer, donc nous sommes exposés au mauvais temps. Nous travaillons avec des composants, que ce soit les fondations, les câbles, les turbines qui sont de taille gigantesque par rapport à ce qu’on voit à terre", explique Thierry Aelens, manager des opérations offshore pour l’entreprise Norther.

Cette station de transformation assurera la fabrication de l’électricité. Elle sera acheminée à une vingtaine de kilomètres de la côte de Zeebruges. C’est là que s’élèvera le plus grand parc éolien en mer de Belgique. "Les parcs offshore en Belgique sont de petite taille. Souvent, il n’y a que 3, 4, parfois 5 éoliennes et souvent d’une taille à peu près de 2 mégawatts, donc on arrive à peu près à 10 mégawatts pour un parc maximum. Nous on est à 370 mégawatts, donc on représente la puissance qu’on pourrait retrouver installée sur toute une province en Wallonie, par exemple. En plus, nos éoliennes tournent beaucoup plus, parce qu’il y a beaucoup plus de vent en mer", précise le manager du site au sein de l'entreprise Norther.

D’ici un an, le site devrait fournir 400.000 ménages en énergie verte. A l’horizon 2021, les parcs éoliens en mer devraient égaler la production énergétique d’une centrale nucléaire.