Cet ado rate son train et s'accroche à l'arrière d'une locomotive: "Je devais être à l’heure chez moi pour ma maman"

La photo d'un adolescent accroché à une poignée à l'arrière de la locomotive d'un train a fait beaucoup de de bruit ce week-end en Flandre. Postée sur les réseaux sociaux, elle a suscité l'indignation.

Vendredi après-midi, l'ado de 16 ans a voulu prendre le train pour rentrer chez lui, mais les portes étant déjà fermées, l'accompagnateur lui a conseillé d'attendre le train suivant. Visiblement, il ne l'a pas entendu de cette oreille et s'est installé derrière la locomotive, agrippé à une poignée.

Remarqué par des passagers, il a été "secouru" à la gare de Halle par les agents de Securail. "Je suis monté sur cette locomotive car je devais être à l’heure chez moi pour ma maman", aurait-il justifié, rapporte Het Nieuwsblad.

Reste qu'il a parcouru plus de 20 kilomètres dans cette position dangereuse, sur un train dont la vitesse peut atteindre 130 km/heure.

"Grâce à l'action rapide de l'accompagnateur de train et des agents de Securail, ce garçon est sain et sauf", a expliqué Bart Crols, porte-parole de la SNCB, au Standaard. Mais cela aurait pu être bien pire et cela ne restera sans doute pas sans suite : "Un PV été établi pour des violations de la loi sur la sécurité ferroviaire et des poursuites peuvent être engagées", a ajouté le chargé de communication.