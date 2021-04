Cet ancien professionnel de basket vient d'être condamné à 6 ans de prison à Anvers

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné Jeff Masudi (39 ans), ex-basketteur professionnel et entraineur, à six ans de prison assortis d'une amende de 80.000 euros. Il avait mis en place, en collaboration avec le néerlandais Rudo M. (58 ans), condamné par défaut à huit ans de prison et 80.000 euros d'amende, un trafic de cocaïne entre la République dominicaine et la Belgique. Les deux hommes avaient recruté des coursiers qui transportaient la drogue dans leur bagage à main. Le tribunal a également déclaré une confiscation d'actifs illégaux d'un montant de 909.500 euros.



L'enquête avait débuté fin 2017 lors de l'arrestation de deux femmes en possession de 26,3 kilos de cocaïne à l'aéroport de Zaventem. Elles ont déclaré que Jeff Masudi les avait recrutées par le biais d'un intermédiaire et qu'il leur avait donné 2.000 euros pour réserver des billets pour la République dominicaine. Elles devaient passer les douanes sans encombres grâce à des employés corrompus des aéroports de Punta Cana et Zaventem.

Jeff Masudi, ancien joueur professionnel pour Willebroek et le Racing Basket Antwerp (ancêtre des Antwerps Giants), était actif en tant qu'entraineur de basket au moment des faits. Une enquête approfondie a montré qu'il avait également recruté l'un de ses élèves en tant que coursier ainsi que la mère d'un autre avec laquelle il entretenait une relation. Il l'a notamment envoyée en République dominicaine avec un autre basketteur qui évoluait à Liège. Tous deux avaient des problèmes financiers. Les cinq passeurs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 40 mois de prison.

Jeff Masudi et Rudo M. sont déjà connus pour des faits similaires datant de 2014-2015. Le premier avait été condamné à sept ans de prison pour ces faits. Il a été arrêté en Colombie fin 2019 et extradé vers notre pays début de cette année. Le second, Rudo M. a, lui, déjà été condamné à des peines de huit, cinq et jusqu'à dix ans de prison pour trafic de drogue. Il a été arrêté dans son pays natal, le Suriname, en 2019. Le tribunal a demandé l'arrestation immédiate des deux individus.