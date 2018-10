La police est à la recherche d'informations concernant un homme complètement amnésique retrouvé dans le train. Le lundi 24 septembre vers 21h00, il a été retrouvé dans une rame entre Ostende et Anvers.

Il mesure 1m70, est de corpulence normale et a les cheveux noirs et mi-longs. Il porte une chemise rouge et blanche, un bermuda et des tongs.

Si vous reconnaissez cette personne, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.