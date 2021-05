Jürgen Conings est désormais recherché à l'international

Toujours aucune trace de Jürgen Conings. Ce militaire de 46 ans, probablement armé et donc jugé dangereux, est activement recherché depuis le 17 mai dernier. L'homme a menacé de s'en prendre à des symboles de l'État, à une mosquée ainsi qu'à des personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.

Durant plusieurs jours, des centaines de policiers et de militaires ont été déployés dans et autour du parc national de la Haute-Campine où il pourrait s'être retranché. Des policiers allemands ont été dépêchés en renfort. Les fouilles de la réserve naturelle dans le Limbourg ont finalement été arrêtées,

sans donner de résultat.

> Voici toutes les dernières informations dont nous disposons ce dimanche

Le parc rouvre au public

Le parc national de la Haute Campine va donc être rouvert au public, a décidé samedi soir le gouverneur du Limbourg, Jos Lantmeeters, après consultation du parquet fédéral et du centre national de crise. "Les recherches intensives (pour retrouver Jürgen Conings, ndlr) dans le parc sont terminées. Il n'est donc plus nécessaire de le fermer au public", a expliqué le gouverneur. Les promeneurs qui constateraient des éléments suspects sont toutefois priés de les signaler immédiatement à la police.

La police, la Protection civile et l'armée quittent les abords du parc national

Plusieurs véhicules de police ont quitté samedi au cours des dernières heures les abords de la porte d'accès au parc national de la Haute Campine. C'est là que s'est déroulée ces derniers jours l'importante opération de recherche destinée à retrouver Jürgen Conings. Les camions de la Protection civile ont également commencé à charger des conteneurs. Vers 20 heures, enfin, six véhicules transportant des militaires ont quitté les lieux.

Interpol lance un avis de recherche

Jürgen Conings n'est plus seulement recherché en Belgique. Interpol a lancé un avis de recherche international pour retrouver le militaire. "Menace d'attaque terroriste sur des personnes et un régime", est-il indiqué, initialement en anglais, dans la partie "infractions" de la fiche. Deux photos ont également été publiées sur le site d'Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle compte 194 pays membres et favorise la collaboration entre les autorités de police.

Une dizaine de perquisitions

Les enquêteurs de la police fédérale ont mené vendredi soir une perquisition au domicile du militaire d'extrême droite Jürgen Conings à Dilsen-Stokkem (Limbourg), a indiqué le parquet fédéral. D'après Het Laatste Nieuws, des échantillons d'ADN y ont été prélevés, mais le parquet se refuse pour le moment à tout commentaire.

Durant la nuit de vendredi à samedi, une dizaine de perquisitions ont ainsi été menées. "Elle se situent dans l'entourage du concerné", précise le parquet fédéral ce samedi après-midi.

Parmi ces proches, il y a notamment Tomas Boutens, un ancien militaire condamné à 5 ans de prison en 2014 pour son appartenance à un groupe néo-nazi. "Ils ont cherché Jürgen comme s'il était caché dans mon placard. Non, aucun mandat de perquisition, aucune liste de biens saisis, aucun objet illégal trouvé", a-t-il publié sur son compte Facebook.

D'après des lettres retrouvées par les enquêteurs, cet homme fiché comme étant un sympathisant de l'extrême droite semble déterminé à s'en prendre à des représentants de l'Etat et à des virologues.

Il est soupçonné d'avoir dérobé plusieurs types d'armes à feu dans sa caserne avant de prendre la fuite. Quatre lance-roquettes antichar et des munitions ont été découverts mardi dans sa voiture abandonnée en lisière du parc national.

Un "mécanisme suspect"

Les recherches menées depuis mardi sur la voiture de Jürgen Conings ont montré l'existence d'un "mécanisme suspect", avait annoncé vendredi après-midi le parquet fédéral dans un communiqué de presse. Le rapport technique destiné à connaître les effets potentiels d’un mécanisme suspect retrouvé dans la voiture du suspect, est encore attendu.

Abandon de ses médailles militaires

Des décorations militaires de Jürgen Conings, ce sympathisant d'extrême droite activement recherché, ont été retrouvées mardi sur la tombe de ses parents, a appris l'agence Belga à bonne source, confirmant une information rapportée samedi par Het Belang van Limburg. Se défaire de ses décorations a une signification particulière pour un soldat, cela symbolise l'abandon.

Le père du fuyard est décédé en 1997, sa mère en 2003. Jeudi, la cellule antiterroriste du parquet d'Anvers a appris que des décorations militaires de Jürgen Conings avaient été retrouvées sur la tombe familiale. Le militaire les a probablement déposées mardi, lorsqu'il a quitté sa voiture. D'après des experts, abandonner ses décorations militaires est un signal inquiétant car cela signifie qu'il tourne le dos à la Défense et qu'il n'a plus confiance.