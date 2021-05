Chasse à l'homme en Flandre: la police diffuse un avis de recherche pour retrouver le militaire en fuite

La police fédérale diffuse mercredi, à la demande du parquet fédéral, un avis de recherche pour retrouver Jürgen Conings, âgé de 46 ans. Ce militaire est recherché depuis mardi après-midi, suspecté de vouloir s'en prendre au virologue Marc Van Ranst qu'il avait menacé par le passé.



Selon l'avis de recherche, Jürgen Conings, a quitté son domicile situé à Dilsen-Stokkem, dans le Limbourg, lundi, s'est rendu à son travail et ne s'est plus manifesté depuis. Sa voiture a été retrouvée mardi vers 18h00 dans un bois situé à proximité de la chaussée de Lanklaar.

Selon le porte-parole du parquet fédéral, des armes lourdes y ont été retrouvées. L'homme en fuite mesure environ 1m80 et est de corpulence musclée. Chauve, il porte des tatouages, notamment au-dessus du coude. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt foncé, de marque Timberland. L'individu pourrait être en possession d'armes à feu.

Fermeture du parc national des Hoge Kempen

Le parc national des Hoge Kempen ferme au public à cause de l'opération menée pour retrouver le militaire armé, a indiqué mercredi le gouverneur de la province du Limbourg, Jos Lantmeeters. La fermeture a été recommandée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) et demandée par le centre de crise, a précisé le parquet fédéral. Elle n'est pas simple au vu de la superficie du parc - plus de 12.000 hectares de forêt et de bruyère -, qui possède en outre plusieurs points d'entrée.



L'exploitant de l'établissement horeca "de Salamander" à Maasmechelelen, une des portes d'entrée au parc national, a confirmé vers 14h00 que le parc fermait. Il a expliqué qu'il avait été informé par téléphone par la police que la réserve naturelle devenait interdite aux cyclistes, piétons et amateurs de loisirs. Le parking très fréquenté de l'établissement s'est vidé entretemps. La commune de Maasmechelen a aussi publié sur les réseaux sociaux un message avertissant que le parc est fermé au public par mesure de précaution en raison de la menace actuelle. Il est interdit d'y entrer. Les personnes qui se trouvent dans la zone sont priées de suivre les directives de la police.

Originaire de Dilsem-Stokkem

La police déconseille d'aller à sa rencontre en cas d'identification et demande à être prévenue sans tarder. Quiconque aurait vu Jürgen Conings ou connaîtrait l'endroit où il se trouve est prié de contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu. Il est aussi demandé à Jürgen Conings de se rendre au plus vite au commissariat de police le plus proche.

Une chasse à l'homme a été lancée mardi après-midi, à la recherche de ce militaire de 46 ans. Menée par une zone de police locale, elle a été reprise par le parquet fédéral. Le militaire est originaire de Dilsem-Stokkem et figure sur la liste des terroristes et extrémistes de l'Ocam, l'organisme chargé de l'analyse de la menace terroriste, en raison de ses sympathies envers l'extrême droite.