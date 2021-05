Jürgen Conings, un militaire de 46 ans, probablement armé et donc jugé dangereux, est toujours activement recherché. Un groupe Facebook, baptisé "Als 1 achter Jürgen" (Tous unis derrière Jürgen), a annoncé l'organisation ce samedi vers 14h00 d'une marche pour soutenir le fuyard. Le groupe compte plus de 24.000 membres, mais on ignore encore combien d'entre eux prendront part à ce rassemblement. "Les têtes brûlées ne sont pas les bienvenues, ceci par respect pour la famille de Jürgen, qui sera également présente, ainsi que pour les autres sympathisants qui seront présents avec des enfants ou des chiens", lit-on sur la page.

Cette marche n'a cependant pas été autorisée, rapporte le bourgmestre de Maasmechelen, Raf Terwingen (CD&V). "Aucune demande d'autorisation n'a été introduite", a justifié l'élu local.

Quelque 150 personnes se sont finalement rassemblées samedi après-midi à Maasmechelen.

Des véhicules de police stationnés

En prévision à la manifestation, la police fédérale avait installé samedi matin une barricade supplémentaire à la porte d'entrée De Salamander du parc national de Haute Campine, où est installé le poste de commandement des opérations de recherche de Jürgen Conings. Plusieurs chevaux de frise ont ainsi été dressés. "On va accueillir les participants à la marche sur un parking dédié au covoiturage en bordure de l'E314. Ils seront ensuite accompagnés jusqu'à un ancien terrain de football", a précisé le bourgmestre.

Deux véhicules de police y sont d'ores et déjà stationnés et attendent les éventuels partisans du militaire d'extrême droite en fuite. "Les participants pourront ensuite se rendre jusqu'à la barricade de chevaux de frise. Une fois là, ils seront invités à faire demi-tour."

Jürgen Conings, introuvable depuis lundi soir, a menacé de s'en prendre à des symboles de l'État, à une mosquée ainsi qu'à des personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.