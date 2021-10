Christina et son voisin Serge ne se supportent plus: "Il prend un morceau de bois et vient dans ma direction"

La cohabitation s'est transformée en véritable calvaire pour Christina et le propriétaire de la ferme où elle vit avec ses animaux. Mais qui est responsable ? Tous deux se renvoient la balle.

En Flandre Christina occidentale et son voisin Serge se livrent une guerre. Ils sont obligés de cohabiter mais ne supportent plus.

"Elle vient ici en se présentant comme refuge pour chevaux. Moi je pense que ce sont que des chevaux qui sont ici, raconte Serge. Elle n’a pas dit ‘j’ai des moutons, j’ai des cochons, des chiens, des canaris. Un jour elle va arriver avec une girafe ou un éléphant en disant ‘c’est un animal, je dois le sauver’".

"Ce qu’il va vous raconter, c’est que j’envahi progressivement tous les espaces et que je m’impose. Alors que c’était prévu dès le départ", explique de son côté Christina.



La situation dégénère à cause d’une caravane résidentielle. Christina y aurait logé un couple de jardiniers bénévoles. Sauf que Serge l’affirme, il n’a jamais donné son accord.



"Il décide de forer les serrures et de récupérer l’espace, raconte Christina. Il me voit le filmer parce que je ne me cache pas. Je suis chez moi donc j’ai le droit de filmer ce qui se passe chez moi. Et là il me dit, tu vas dégager d’ici et vite ! Et puis il prend un morceau de bois, il vient dans ma direction et là ça part en cacahuète".

