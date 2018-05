Bredene: Kevin, clown dans les hôpitaux, tue son ex-compagne et ligote ses enfants

Un homme, habitué à faire le clown dans les cliniques, a tué son ex-compagne avant de ligote les enfants de celle-ci. Il a été arrêté.

Kevin L., un homme de 31 ans, a assassiné sa compagne à coup de couteaux à Bredene (Flandre-Occidentale) dimanche soir, à l'occasion de la fête des mères. Il a d'abord enfermé les enfants de sa compagne dans son grenier avant de commettre son crime. L'auteur a eu un comportement effrayant.

"Je suis un crimiclown"

Tout commence dimanche soir. Kevin se rend chez son ex-compagne, Carloine D. (46 ans). Il glisse un somnifère dans son cocktail puis il la poignarde. Il va ensuite enfermer les trois enfants de Caroline (11, 13 et 17 ans) dans le grenier. L'homme avait l'habitude de faire le clown dans les hôpitaux. Après les avoir ligotés il leur explique: "Je ne suis plus un cliniclown, mais un CRIMIclown". Le lendemain, soit lundi, il téléphone à l'école des enfants pour annoncer qu'ils sont tous malades. Il prend ensuite la fuite et prévient les secours. On le retrouve plus tard sur le toit d'un appartement près d'Ostende où il se filme en direct sur Facebook armé d'un fusil. Devant les spectateurs, l'homme pose l'arme sur sa tête, menace de se suicider, tire des coups de feu dans le vide.

Il sera finalement arrêté vers 15h30 par les unités spéciales de la police. Kevin était resté en couple un peu plus d’un an avec Caroline.D. Leur relation s’était tendue lorsque Kevin avait demandé de faire un choix entre lui et les enfants de Caroline avec lesquels il ne s’entendait guerre.



Photo: Het Nieuwsblad