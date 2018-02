Collision frontale entre un bus et un tram à Anvers: plus de 20 blessés

Une collision frontale entre un bus et un tram De Lijn est survenue mardi matin à Deurne, district d'Anvers. Vingt à 25 personnes ont été légèrement blessées dans l'accident, qui provoque d'importants embarras de circulation, indiquent la société de transports en commun et la police locale. Les services de secours ont dû intervenir pour libérer le chauffeur du bus, coincé dans le véhicule. La circulation des trams 5 et 10 est interrompue sur la portion concernée par la collision. Les bus circulent quant à eux de nouveau normalement.