Collision mortelle à Roulers: un automobiliste décède après avoir percuté un poteau électrique

Un automobiliste de 41 ans est décédé samedi soir à Roulers dans un accident de la route. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, il a percuté un poteau électrique. Le conducteur est seul en cause, a précisé le parquet de Flandre occidentale.



L'accident s'est produit vers 18h00 sur la Izegemsestraat, à Roulers. La victime a heurté une bordure et perdu le contrôle de son véhicule, avant de finir sa course contre un poteau électrique. Le quadragénaire est décédé sur place.