Contamination à la légionellose près de Gand: 11 personnes hospitalisées

Onze personnes résidant dans la région d'Evergem (Flandre orientale) ont été hospitalisées pour contamination à la légionellose, annonce vendredi l'Agence flamande Soins et Santé.



Les premières plaintes émanant de patients datent de la période entre le 29 avril et le 6 mai. Selon l'Agence flamande Soins et Santé, la source de la contamination se situerait dans la région d'Evergem. Il serait intéressant de savoir quels lieux communs ont fréquenté les patients. Des échantillons ont été prélevés dans la zone du canal. "Pour le moment, il n'a pas encore été possible de déterminer quelle était la cause. Une contamination de courte durée ne peut pas toujours être expliquée", selon Joris Moonens, porte-parole de l'agence. La contamination à la légionellose se produit par ingestion d'eau. La maladie peut mettre jusqu'à 19 jours pour se manifester.