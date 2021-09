Coronavirus - 1.500 fêtards réunis lors d'un événement-test dans une boîte de nuit à Hasselt

(Belga) Quelques heures après l'annonce du comité de concertation de la réouverture des boîtes de nuit à partir du mois prochain moyennant présentation du Covid Safe Ticket, le club de danse Versuz de Hasselt a ouvert ses portes pour un événement test. Environ 1.500 fêtards ayant un tel pass sanitaire en poche ont été autorisés à retourner sur la piste de danse, sans masque qui plus est, pour la première fois en 565 jours.

L'événement-test a été organisé l'essai en collaboration avec l'organisation sectorielle Horeca Vlaanderen et a pu compter sur l'expertise de Bert Blocken, professeur de physique du bâtiment à la KU Leuven, pour contrôler la qualité de l'air. Pour l'occasion, seul l'espace du rez-de-chaussée du club était ouvert. Dans la salle de danse, 42 capteurs ont été installés pour cartographier le CO2, les aérosols et les performances de ventilation de l'espace. "Outre les concentrations de CO2, nous mesurons également les concentrations d'aérosols à l'aide d'appareils qui comptent le nombre et la taille des gouttelettes à partir d'échantillons prélevés en continu dans l'air ici", détaille le professeur Blocken. "Dans un premier temps, nous espérons en apprendre davantage sur les performances du système de ventilation, qui est assez moderne ici. Toutes les discothèques n'ont pas la chance de disposer d'un tel système, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les concentrations d'aérosols dans ce type d'espaces intérieurs complexes, ouverts et comportant plusieurs étages. Vous risquez d'obtenir de grandes différences selon l'endroit de la pièce où vous vous trouvez. Et on en sait très peu à ce sujet", explique-t-il. Dans les prochains jours, les mesures prélevées vendredi soir seront analysées. L'objectif est de pouvoir présenter les premières recommandations et résultats d'ici le 1er octobre, jour de la réouverture de la vie nocturne. (Belga)