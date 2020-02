Coronavirus: cinq enfants absents d'une crèche à Diest parce que l'un de leurs congénères a séjourné récemment en Chine

À Diest, 5 enfants ne vont plus à la crèche parce que leurs parents craignent que leur progéniture ne soit infectée par le coronavirus. Le week-end dernier, il a été annoncé aux parents que l'un des enfants, âgé de 11 mois, avait séjourné pendant 3 semaine en Chine à Huang, et était revenu la semaine dernière. Des informations qui ont provoqué un élan de panique sur Facebook au sein des parents, rapporte robtv.be.

Selon la ville, cette préoccupation est totalement injustifiée comme l'explique le bourgmestre Christophe De Graef sur la chaîne radio 2: "Je comprends l'inquiétude des parents, mais parfois vous devez vous fier aux informations que vous avez obtenues. Cela a été fait par divers canaux tels que le ministère de la Santé et l'association des médecins de l'enfant et la famille. Cette information est rassurante", a-t-il déclaré. Et de poursuivre: "J'ai longuement parlé au père du bébé. Huang est une ville de 20 millions d'habitants et ses directives sont très strictes. Il m'a également dit qu'ils rendaient visite à de la famille et ne sont jamais sortis en dehors de cela. Ce sont des gens très respectueux, j'ai vraiment confiance en leurs informations", a-t-il ajouté.