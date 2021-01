Coronavirus en Belgique: plus de 60 résidents d'une maison de repos en Flandre contaminés par le variant britannique

Dimanche midi, on apprenait que la commune de Houthulst en Flandre occidentale devait faire face à un foyer du variant britannique: 128 personnes y ont en effet été infectées, dont 63 dans une maison de repos.

Le nombre de contaminations a crû rapidement la semaine dernière dans cette localité de Flandre occidentale. La crainte d'une infection par le variant britannique a été confirmée dimanche matin.

Par mesure de précaution, la commune avait déjà décidé d'interdire toutes les activités sociales. Seules les écoles, les services de garde d'enfants et les services médicaux restent ouverts pour l'instant. "L'origine de l'infection n'est pas encore connue, mais nous sommes occupés à tracer les contacts", a déclaré le bourgmestre. "Les personnes infectées devront être mises en quarantaine pendant dix jours au lieu des sept requis pour une infection 'normale'."

Seule une minorité des échantillons analysés ont démontré une contamination due au variant britannique mais ce nombre peut rapidement monter en flèche, selon le virologue Marc Van Ranst. "Ces chiffres sont en augmentation depuis Nouvel An. Le variant britannique était déjà présent mais nous constatons une augmentation depuis la nouvelle année. Et les déplacements touristiques ont également contribué à sa dispersion. Nous allons encore voir évoluer la situation dans les jours et les semaines qui viennent."

Par ailleurs, on ne se concentre pas assez sur le variant britannique, poursuit le virologue. "Il est important que ces différents variants soient identifiés. C'est nécessaire même si la gravité de l'affection reste la même. C'est pourquoi il reste important de respecter les mesures y compris dans la lutte contre le variant britannique. Ventiler correctement les espaces est dès lors crucial."

