Coronavirus en Belgique: 25 personnes écopent d'une amende pour avoir participé à des photos de mariage en Flandre

La police locale de Bonheiden en province d'Anvers a dû rappeler à l'ordre, vendredi, un groupe de personnes qui ne respectaient pas les mesures de distanciation lors de photos de mariage, indique mardi le parquet d'Anvers. Au total, 25 majeurs ont été identifiés et ont écopé d'une amende. Le parquet souligne qu'il s'agissait d'une infraction à l'interdiction de rassemblement et non d'une fête.



Le groupe se trouvait vendredi après-midi au Kasteel Zellaer au nord du village. Plusieurs promeneurs ont appelé la police car ils pensaient qu'il s'agissait d'une fête. Selon le parquet, il s'agissait d'un rassemblement dans le cadre de prise de photos mais la limite de 4 personnes en extérieur avait été franchie et les personnes présentes ont donc reçu une amende.