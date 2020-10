Trente-huit nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés dans les maisons de repos et de soins de Courtrai dont 35 dans une résidence de Heule, a indiqué mercredi l'échevin compétent en la matière Philippe De Coene (sp.a) lors d'une conférence de presse en ligne. Le nombre total de résidents contaminés s'élève désormais à 69, poussant la commune à ouvrir une deuxième unité covid pour ses maisons de repos.

Courtrai fait actuellement face à une nouvelle flambée de cas de coronavirus au sein de ses maisons de repos et de soins. La commune recensait en effet 31 contaminations au début de la semaine mais 38 nouveaux cas se sont ajoutés depuis lors, portant ainsi le nombre total d'infections à 69. Le nouveau foyer est localisé dans un home de Heule où la moitié des résidents sont contaminés. Trois des 69 résidents infectés sont hospitalisés. Neuf résidents ont des symptômes, les 60 autres non.

"Nos résidents et notre personnel sont régulièrement testés. Nous craignons que les contaminations sont survenues lors de visites, mais nous n'en sommes pas totalement certains", explique Philippe De Coene. Seules les visites à travers une vitre sont actuellement autorisées dans l'institution de Heule. La commune n'autorise plus les auxiliaires de vie à dormir sur place et les gestes d'affection sont également proscrits. "La situation est trop grave. Le risque pour nos résidents est trop grand, sans parler de permettre aux auxiliaires de vie de rester ici. Les visiteurs sont toujours autorisés, mais cela se fait dans le cadre de mesures strictes comme le respect des distances et le port d'un masque buccal", conclut l'échevin.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 28 octobre ?

Nouveau Comité de concertation vendredi: 3 scénarios sur la table dont le reconfinement total