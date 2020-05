Coronavirus en Belgique: les maisons de repos flamandes vont pouvoir accueillir de nouveaux résidents

Les maisons de repos en Flandre pourront à nouveau accueillir de nouveaux résidents à partir du 8 juin, a annoncé dimanche l'Agence flamande de soins et de santé. Les nouvelles admissions en maisons de repos au nord du pays n'étaient plus possibles depuis le 12 mars, à quelques exceptions près, en raison du coronavirus.



Cette mesure signe la fin du confinement pour les maisons de repos du nord du pays, après le retour des visites. "Chaque nouvelle admission d'un résident interviendra après avis du médecin traitant, du médecin coordinateur et conseil et de la direction de la maison de repos", précise l'agence. La maison de repos pourra refuser un nouveau résident si celui-ci est porteur du virus, pour autant qu'une autre solution de prise en charge de la personne existe.