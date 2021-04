Coronavirus en Flandre: voici le nombre de cas par commune

L'épidémie de coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Wallonie et Bruxelles sont davantage touchées que la Flandre. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2.

Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas. Sans compter les asymptomatiques, c'est-à-dire les individus qui ont été infectés mais n'ont présenté aucun symptôme.

Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la région, province ou commune. Par exemple, certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en comptent à peine une dizaine de milliers.

Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

CORONAVIRUS EN WALLONIE ET À BRUXELLES PAR COMMUNE

CORONAVIRUS EN FLANDRE PAR COMMUNE depuis le début de l'épidémie

Aalter 1710

Aarschot 1128

Aartselaar 914

Affligem 948

Alken 671

Alost (Alost) 6416

Alveringem 289

Anvers 47474

Anzegem 1108

Ardooie 871

Arendonk 1122

As 486

Asse 2810

Assenede 749

Audenarde 2250

Avelgem 702

Baerle-Duc 178

Balen 1268

Beernem 958

Beerse 1082

Beersel 2012

Begijnendijk 377

Bekkevoort 327

Beringen 2652

Berlaar 516

Berlare 1012

Bertem 430

Beveren (Saint-Nicolas) 3595

Bierbeek 341

Biévène 132

Bilzen 1501

Blankenberge 900

Bocholt 764

Boechout 723

Bonheiden 626

Boom 1367

Boortmeerbeek 408

Bornem 1182

Borsbeek 760

Bourg-Léopold 889

Boutersem 319

Brakel 1016

Brasschaat 2065

Brecht 1604

Bredene 894

Bree 887

Bruges 6202

Buggenhout 836

Courtrai 5985

Damme 506

De Haan 660

De Pinte 558

Deerlijk 1021

Deinze 3111

Denderleeuw 1559

Dentergem 837

Dessel 558

Destelbergen 1089

Diepenbeek 845

Diest 1025

Dilbeek 3990

Dilsen-Stokkem 1483

Dixmude 1245

Drogenbos 559

Duffel 1067

Edegem 1189

Eeklo 1049

Erpe-Mere 1511

Espierres-Helchin 196

Essen 1243

Evergem 2297

Fourons 360

Furnes 657

Gammerages 682

Gand 19763

Gavere 939

Geel 2195

Geetbets 383

Genk 5352

Gingelom 499

Gistel 725

Glabbeek 236

Gooik 669

Grammont 2727

Grimbergen 3042

Grobbendonk 459

Haacht 560

Haaltert 1389

Hal (Hal-Vilvorde) 2882

Halen 441

Ham 603

Hamme (Termonde) 2015

Hamont-Achel 967

Harelbeke 2209

Hasselt 3888

Hechtel-Eksel 517

Heers 400

Heist-op-den-Berg 1947

Hemiksem 876

Herck-la-Ville 530

Herent 816

Herentals 1251

Herenthout 447

Herne 414

Herselt 541

Herstappe <5

Herzele 1365

Heusden-Zolder 2254

Heuvelland 617

Hoegaarden 282

Hoeilaart 856

Hoeselt 462

Holsbeek 368

Hooglede 886

Hoogstraten 1539

Horebeke 147

Houthalen-Helchteren 2301

Houthulst 982

Hove (Anvers) 391

Huldenberg 527

Hulshout 437

Ichtegem 1120

Ingelmunster 980

Izegem 2355

Jabbeke 912

Kalmthout 953

Kampenhout 671

Kapellen (Anvers) 1527

Kapelle-op-den-Bos 670

Kaprijke 306

Kasterlee 913

Keerbergen 489

Kinrooi 754

Kluisbergen 529

Knokke-Heist 1723

Koekelare 759

Koksijde 964

Kontich 1089

Kortemark 1129

Kortenaken 345

Kortenberg 1134

Kortessem 422

Kraainem 1176

Kruibeke 1225

Kruisem 1195

Kuurne 1038

La Panne 477

Laakdal 663

Laarne 946

Lanaken 1601

Landen 990

Langemark-Poelkapelle 695

Léau 474

Lebbeke 1291

Lede 1323

Ledegem 967

Lendelede 488

Lennik 658

Lichtervelde 682

Liedekerke 1210

Lierde 526

Lierre 2306

Lievegem 1437

Lille 808

Linkebeek 436

Lint 454

Linter 293

Lochristi 1626

Lokeren 3530

Lommel 2251

Londerzeel 1175

Looz 568

Lo-Reninge 226

Louvain 4226

Lubbeek 634

Lummen 511

Maarkedal 539

Maaseik 1691

Maasmechelen 3646

Machelen (Hal-Vilvorde) 1847

Maldegem 1209

Malines 5299

Malle 982

Meerhout 506

Meise 1422

Melle 856

Menin 3449

Merchtem 1166

Merelbeke 1627

Merksplas 658

Messines 91

Meulebeke 985

Middelkerke 1195

Moerbeke (Gand) 406

Mol 2166

Montaigu-Zichem 963

Moorslede 1078

Mortsel 1412

Nazareth 947

Niel 683

Nieuport 657

Nieuwerkerken (Hasselt) 429

Nijlen 1170

Ninove 3074

Olen 652

Oosterzele 827

Oostkamp 1455

Oostrozebeke 820

Opwijk 1045

Ostende 4507

Oudenburg 526

Oud-Heverlee 342

Oudsbergen 1284

Oud-Turnhout 811

Overijse 1734

Peer 734

Pelt 1626

Pepingen 348

Pittem 607

Poperinge 1590

Putte 788

Puurs-Sint-Amands 1519

Ranst 952

Ravels 944

Renaix 2241

Retie 799

Rhode-Saint-Genèse 1716

Riemst 874

Rijkevorsel 907

Roosdaal 928

Rotselaar 606

Roulers 5513

Ruiselede 415

Rumst 851

Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) 6614

Saint-Trond 2896

Schelle 531

Schilde 1122

Schoten 2063

Sint-Gillis-Waas 1531

Sint-Katelijne-Waver 1107

Sint-Laureins 304

Sint-Lievens-Houtem 730

Sint-Martens-Latem 530

Sint-Pieters-Leeuw 3275

Stabroek 1074

Staden 1142

Steenokkerzeel 888

Stekene 1328

Tamise 2345

Termonde 3694

Ternat 1436

Tervuren 1185

Tessenderlo 810

Tielt (Tielt) 1951

Tielt-Winge 383

Tirlemont 1701

Tongres 1658

Torhout 1726

Tremelo 609

Turnhout 2975

Vilvorde 4286

Vleteren 248

Vorselaar 326

Vosselaar 559

Waasmunster 773

Wachtebeke 629

Waregem 3581

Wellen 307

Wemmel 1819

Wervik 1615

Westerlo 1008

Wetteren 1815

Wevelgem 2399

Wezembeek-Oppem 1205

Wichelen 768

Wielsbeke 943

Wijnegem 664

Willebroek 1848

Wingene 1163

Wommelgem 797

Wortegem-Petegem 522

Wuustwezel 1220

Ypres 2388

Zandhoven 664

Zaventem 2763

Zedelgem 1347

Zele 2084

Zelzate 802

Zemst 1159

Zoersel 1257

Zonhoven 1173

Zonnebeke 973

Zottegem 1948

Zuienkerke 121

Zulte 1447

Zutendaal 409

Zwalin 663

Zwevegem 1783

Zwijndrecht 1338