Coronavirus: l'Allemagne place la province d'Anvers comme zone à risque

L'Allemagne considère désormais la province belge d'Anvers comme zone à risque pour la propagation du nouveau coronavirus, peut-on lire mercredi sur le site internet de l'Institut Robert Koch, le centre fédéral responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies, et le magazine Knack.





La qualification de "zone de risque" signifie que ceux qui voyagent en Allemagne et ont été à Anvers au cours des 14 jours précédents, peuvent être mis en quarantaine, conformément aux directives de l'organe allemand compétent. En Belgique, "le nombre de nouveaux cas et de décès est à nouveau à la hausse depuis fin juillet, en particulier dans la province d'Anvers (...), raison pour laquelle l'Institut sanitaire Robert Koch a déclaré cette zone à risque", explique le ministère sur son site, précisant qu'il "en résulte une quarantaine obligatoire en Allemagne, qui peut être évitée par un test au Covid-19 négatif".