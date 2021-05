Coronavirus - La place du Vieux marché à Louvain vidée en une demi-heure

(Belga) La fermeture des cafés et restaurants de la place du Vieux marché de Louvain s'est déroulée sans heurts samedi soir. Quinze minutes après la fermeture, toutes les terrasses étaient vides et nettoyées et un autre quart d'heure plus tard, la place elle-même était vide.

La réouverture des terrasses à Louvain s'est déroulée sans problème. La place du Vieux marché a été très fréquentée à partir de midi. Vers la fin de l'après-midi, toutes les tables des terrasses étaient pleines, et les gens ont commencé à s'asseoir sur les marches de la place. La police locale de Louvain a dû fermer l'accès à la place vers 20h en raison de la grande foule. Quelques groupes étaient encore présents vers 23h sur la Ladeuzeplein toute proche, mais sans grande agitation. Les forces de l'ordre étaient également présentes à cet endroit. Selon le porte-parole de la police, le centre de la ville et la place du Vieux marché resteront occupés, voire très occupés, dans les prochains jours. Les autorités continueront à surveiller la situation. (Belga)