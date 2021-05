Coronavirus - La police ferme la place du Vieux marché à Louvain en raison de l'affluence

(Belga) La police locale de Louvain a dû fermer la place du Vieux marché samedi soir vers 20 heures en raison de la grande foule. Les personnes déjà présentes sur la place pouvaient néanmoins rester. Mais quiconque voulait s'y rendre après 20 heures n'était plus autorisé à y pénétrer.

La réouverture des terrasses samedi après-midi a provoqué beaucoup d'activité sur l'Oude Markt. Dès la fin de l'après-midi, les terrasses étaient presque pleines et les marches de la place commençaient à se remplir. Vers 20 heures, la police a décidé de fermer les entrées de la place. Aucun PV n'a encore été dressé. "La foule nous a obligés à fermer la place, mais personne n'a reçu d'amende pour l'instant", explique Mathieu Caudron, porte-parole de la police locale. "Il y a dix équipes corona supplémentaires sur le terrain, chacune patrouillant par paires. Nous restons clairement visibles sur la place et dans le reste de la ville, et surveillons de près la situation." La police estime que l'affluence de monde perdurera dans le centre ces prochains jours. (Belga)