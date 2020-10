Coronavirus: le secteur sportif passe en orange en Flandre, les sports où la distance ne peut être respectée sont interdits

Tandis que la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR) a prévu de s'entretenir mardi avec l'ensemble des fédérations sportive pour faire le point de la situation sanitaire en milieu sportif, son homologue flamand Ben Weyts (N-VA) a annoncé lundi le passage de l'ensemble du monde sportif de Flandre à l'orange. La mesure, qui entrera en vigueur mercredi, a été prise en concertation avec le mode sportif, a précisé le ministre.

Concrètement, cela signifie que pour le sport en salle, toutes les activités ne garantissant pas le respect de la distance sociale d'1,5 mètre entre les participants âgés de plus de 12 ans sera interdite temporairement.

Cela concerne par exemple le basket, mais pas le tennis et le fitness. Les vestiaires et les douches seront fermés, hormis ceux des piscines. Les cantines pourront rester ouvertes mais à condition de respecter les conditions strictes fixées dans l'horeca: un maximum de 4 personnes par table et une distance minimale d'1,5 m entre chaque table.

Le public restera admis selon les critères fixés dans la circulaire ministérielle existante: maximum 200 personnes en salle, 400 personnes à l'extérieur, en respectant les instances et en portant un masque. Ben Weyts a toutefois affirmé qu'en cas de détérioration persistante de la situation, des mesures plus restrictives seraient prises.

Les camps de vacances sportives seront autorisés à la Toussaint, mais selon le protocoles appliqués pour les camps de jeunesse. Le dispositif sera évalué après la Toussaint.

Dans la partie francophone du pays, la ministre des Sports Valérie Glatigny (MR) s'entretiendra mardi avec l'ensemble des fédérations sportives, les gouverneurs de provinces francophones ainsi qu'un virologue pour faire le point de la situation sanitaire en milieu sportif. Cette rencontre, organisée à l'initiative de la ministre, est prévue demain/mardi à 16h00 par visioconférence, a indiqué son porte-parole.