Coronavirus - Nouvelle fermeture d'une école, à Heusden-Zolder dans le Limbourg

(Belga) Une école maternelle à Eversel, dans la commune de Heusden-Zolder en province de Limbourg fermera ses portes dix jours après la contamination de quatre élèves, trois enseignants et un collaborateur. Tous les élèves et membres de l'équipe doivent observer une quarantaine, rapporte VRT NWS mardi. L'information a été confirmée par la direction à Belga.

Le directeur de l'école, Patrick Balette, affirme ne pas disposer d'indication à ce stade qu'il s'agit d'infections au variant britannique du coronavirus. D'autres établissements scolaires de la province, à Maasmechelen et St-Trond, où l'on ignore aussi s'il s'agit de ce variant. Des infections au variant britannique ont été confirmées dans l'école élémentaire OLFA Elsdonk à Edegem en province d'Anvers. Une école à Kontich, dans la même province, est elle aussi fermée en raison de multiples cas de coronavirus, toutefois le variant britannique n'a pas encore été confirmé parmi ceux-ci. En Wallonie, une école en province de Liège, à Ans, sera aussi fermée dix jours après des contaminations d'élèves et enseignants. La suspicion de la présence de ce variant britannique n'est pas non plus confirmée à ce stade, selon l'agence pour une vie de qualité (Aviq), citée par La Meuse et Le Soir mardi soir. (Belga)