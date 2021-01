Coronavirus - Pas de variant britannique dans les écoles de Houthulst

(Belga) Il n'y a pas eu contaminations au variant britannique du coronavirus dans les écoles de Houthulst, a indiqué mercredi le bourgmestre Joris Hindrycxk. Tous les élèves et professeurs ont été testés après l'apparition du variant britannique dans une maison de repos de la commune. Il n'y a pas eu non plus de contaminations au variant dans les écoles élémentaires de Dixmude.

Après l'apparition du variant dans la maison de repos, toutes les écoles de Houthulst ont été testés. Il n'y a pas eu de contaminations au variant britannique et le taux de contamination était de 1,5% selon les tests, soit un taux très faible. "Cela signifie que ces personnes ont été infectées il y a quelque temps. Nous sommes très soulagés que le variant britannique n'ait pas été transmis aux écoles. C'était une bonne décision de ne pas les fermer", a déclaré le bourgmestre. Il a précisé qu'une classe de 5e année devait être mise en quarantaine car trois élèves y ont été testés positifs. Mais, là aussi, il ne s'agissait pas de contamination au variant. Des tests ont aussi été réalisés dans les écoles élémentaires de Dixmude. Il n'y avait pas non plus de traces de contamination au variant britannique. Les résultats des écoles secondaires sont encore attendus. (Belga)