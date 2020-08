Coronavirus - Plus de 200 employés d'un abattoir en Flandre mis en quarantaine: " Il n'est pas question de fermeture"

Plus de 200 membres du personnel de l'abattoir Westvlees à Staden ont été placés en quarantaine après la détection d'un foyer de contamination au coronavirus.

Sur les plus 200 travailleurs testés, 18 se sont révélés positifs. L'entreprise peut continuer à fonctionner pour l'instant étant donné que les personnes testées positives travaillent dans le même département, à savoir l'atelier de découpe.

Le foyer de contamination a été mis en évidence grâce au système local de suivi des contacts. "Plusieurs personnes travaillant dans l'atelier de découpe sont contaminées par le virus. C'est pourquoi nous avons décidé de mener des tests à grande échelle", explique Francesco Vanderjeugd, le bourgmestre libéral de cette commune de Flandre occidentale.

Plus de 200 personnes ont entre-temps été testées et placées en quarantaine. Dix-huit personnes se sont révélées positives et l'on s'attend à ce que ce chiffre augmente encore. Les résultats de l'ensemble des tests sont attendus pour jeudi midi au plus tard.

Pas de fermeture complète

La fermeture complète de l'entreprise n'est par ailleurs pas à l'ordre du jour, selon le bourgmestre. "Les personnes infectées travaillent dans le même département qui est séparé du reste de l'entreprise. Nous suivons la situation mais il n'est pas question de fermeture."

Les activités de découpe de viande ont été temporairement reprises par une autre implantation. L'entreprise n'a actuellement pas connaissance de cas positifs dans d'autres départements. "Cependant, nous n'hésiterons pas à procéder à des tests ailleurs si cela s'avère nécessaire", a déclaré le porte-parole de Westvlees, Manuel Goderis.

De plus, selon l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), il n'y a pas de risque de propagation du virus à travers la viande.

L'abattoir emploie quelque 850 travailleurs et traite environ 2.500 tonnes de viande de porc chaque année.