Coronavirus - Trois experts entendus par le parlement flamand tirent la sonnette d'alarme

Les trois experts entendus lundi par la commission spéciale corona du parlement flamand ont clairement tiré le signal d'alarme: ils estiment que la réponse risque d'être insuffisante en cas de deuxième vague de covid-19. Le virologue Marc Van Ranst craint plus précisément qu'il soit très difficile de résister à une nouvelle vague de la pandémie avec l'approche actuelle. La présidente du GEES, Erika Vlieghe a pour sa part dit ne pas être rassurée. Le professeur Herman Goossens, de l'Hôpital Universitaire d'Anvers, a adressé une mise en garde concernant une manque de tests et de réactifs.



"S'il y a un deuxième lockdown, c'est la responsabilité des politiques", a-t-il commenté. Les trois experts entendus lundi par la commission corona du parlement flamand ont dressé un bilan des mois agités de la crise engendrée par la pandémie de covid-19, passant en revue tous les points sensibles des derniers mois: le manque de masques et de matériel de protection, aux problèmes liés à la définition de cas, ou encore les directives imprécises.

Les trois experts ont fait chorus pour dénoncer le manque d'unité dans le commandement. Pour Marc Van Ranst, "cette unité n'existait pas et n'existe toujours pas". "Cela représente potentiellement un problème encore plus grand en cas deuxième vague", a ajouté Erika Vlieghe.