"Fausse alerte" au coronavirus pour le Belge mis en quarantaine à Anvers

L'admission jeudi soir d'un patient à l'hôpital de Stuivenberg, à Anvers, pour des symptômes laissant soupçonner une infection au coronavirus était une "fausse alerte", a indiqué Jan Eyckmans, porte-parole du SPF Santé publique.



En Belgique, 84 cas ont été testés pour le coronavirus dans le laboratoire de la KU Leuven et en sont revenus négatifs, a souligné M. Eyckmans. Actuellement, il n'y a donc qu'un seul cas avéré de coronavirus. Le patient, placé en quarantaine, est hospitalisé à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. Une personne qui a récemment séjourné en Chine a été admise jeudi soir à l'hôpital de Stuivenberg à Anvers. Emmenée en ambulance, elle a immédiatement été isolée et a subi des examens, a indiqué plus tôt le réseau hospitalier ZNA. "Nous avons immédiatement contacté les instances concernées et pris toutes les mesures qui s'imposent", avait souligné la porte-parole de ZNA, Renee Willems.